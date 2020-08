Life

Μαρίνα Αμπράμοβιτς: εξαφανίστηκε το γέλιο κατά την περίοδο της καραντίνας

Πρέπει να ζωγραφίζουμε και χρειαζόμαστε την ομορφιά... λέει η διάσημη εναλλακτική καλλιτέχνιδα

Η διάσημη εναλλακτική καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς λέει ότι αυτό που της έχει λείψει κατά την περίοδο του lockdown είναι το γέλιο. «Το μόνο που μου λείπει... είναι το χιούμορ», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις για το Μουσείο Τέχνης και Φωτογραφίας στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας. «Εξαφανίστηκε. Έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα. Το 80% της δουλειάς μας δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε με τις σημερινές συνθήκες. Εμφανίζονται δουλειές από τις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990 εξαιτίας αυτού του γεγονότος», απάντησε. Και πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν όλοι σκεφτόταν καταστροφές και τραγωδίες, ο (Ανρί) Ματίς ζωγράφιζε μόνο λουλούδια. Πρέπει να ζωγραφίζουμε και χρειαζόμαστε την ομορφιά... Ζούμε σε μια εποχή θανάτου. Αλλά μια τόσο σημαντική στιγμή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους για το άγνωστο. Μια εποχή ψυχικής και σωματικής μεταμόρφωσης. Αγκαλιάστε το!».