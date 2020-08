Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε έντονα αισθητός. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η δόνηση έγινε 23 χλμ βορειοανατολικά της πόλης Σινσίκ και ήταν επιφανειακός με βάθος μόλις 7 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές ή τραυματίες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.