Κορονοϊός: Πόσα είναι τα πραγματικά κρούσματα στην Ιταλία

Τα πραγματικά κρούσματα κορονοϊού στην χώρα είναι έξι φορές περισσότερα απ΄οσα είχαν διαγνωσθεί έως τώρα...

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα έρευνας επί των πολιτών που ανέπτυξαν αντισώματα στον covid -19 (η οποία συντονίσθηκε από το ιταλικό υπουργείο Υγείας) Ιταλοί επιστήμονες θεωρούν ότι στην πραγματικότητα τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα έως τώρα είναι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες. Έξι φορές περισσότερα, δηλαδή, απ΄οσα είχαν διαγνωσθεί έως τώρα,

Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη από το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, η οποία αποκαλύπτει ότι το 2,5% του στατιστικού δείγματος ανέπτυξε αντισώματα στον ιό.

Εκτός από τον συντονισμό του υπουργείου υγείας της Ρώμης, καθοριστική ήταν και η συμμετοχή στην επιδημιολογική αυτή έρευνα του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής και του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος συγκέντρωσε τον αναγκαίο δείγμα εθελοντών.

Οι κάτοικοι της Λομβαρδίας αποτελούν το 51% των Ιταλών που προέκυψαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ μόλις το 0,3% των Σικελών μολύνθηκε από την ασθένεια.

«Μπορούμε να πούμε ότι ξεπεράσαμε τη δυσκολότερη φάση της επιδημίας, αλλά δεν μπήκαμε ακόμη σε απάνεμο λιμάνι. Χρειάζεται προσοχή», τόνισε ο Ιταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα, σχολιάζοντας την έρευνα αυτή.