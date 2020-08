Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Προ των πυλών ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεσις. Πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία και πόσο θα διαρκέσει.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (05-08-2020) και από τα βορειοδυτικά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους θα εκδηλωθούν:

1. Την Τετάρτη (05-08-2020)

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.

2. Την Πέμπτη (06-08-2020)

Τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα μέχρι και το απόγευμα της

Κυριακής (09-08-2020) κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και τις Σποράδες.