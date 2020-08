Κοινωνία

Θετική στον κορονοϊό εργαζόμενη του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”

Η γυναίκα νόσησε ύστερα από εφημερία, που κλήθηκε να καλύψει στην ΜΕΘ του νοσοκομείου. Τί αναφέρει ο Πρόεδρος των εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Θετική στον κορονοϊό διεγνώσθη εργαζόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια εργαζόμενη, ηλικίας περίπου 45 ετών, η οποία μετά από εφημερία στα επείγοντα περιστατικά, το περασμένο Σάββατο, παρουσίασε έντονους πονοκεφάλους και ζήτησε να υποβληθεί σε τεστ για Covid-19.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η γυναίκα είναι θετική στον νέο ιό. Ακολούθησε απολύμανση σε όλους τους χώρους στους οποίους εργάζεται η γυναίκα.

Δείγματα ελήφθησαν από όλο το προσωπικό στα επείγοντα και στο τμήμα ΜΕΘ ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει κολλήσει κάποιος.

Όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της έχουν επίσης ελεγχθεί, ανάμεσά τους και νοσηλευόμενοι ασθενείς.

Η ίδια έχει τεθεί σε κατ’ οίκον καραντίνα, με ήπια συμπτώματα. Σε τεστ έχουν υποβληθεί και τα μέλη της οικογένειάς της και αναμένονται τα αποτελέσματα.

«Με τη φειδώ που διενεργούνται τα τεστ για όλους εμάς, θα έπρεπε να εξαλειφθεί αυτή η κατάσταση, τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με ασθενείς που δεν ξέρουμε αν είναι θετικοί στον κορωνοϊό. Σε κάθε περίπτωση να γίνονται τα τεστ άμεσα.

Επίσης, θα έπρεπε η νοσηλευτική υπηρεσία να ασχοληθεί περισσότερο με τη διάθεση του προσωπικού ως προς τα επείγοντα περιστατικά, από άλλα τμήματα, γιατί θα είναι φορείς χωρίς να το ξέρουν, τόσο στη ΜΕΘ, όσο και σε ανοιχτά τμήματα», δήλωσε στο Thestival ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος», Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι εν μέσω lockdown, ακόμη ένας εργαζόμενος στο Νοσοκομειο «Άγιος Δημήτριος» είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορωνοϊό.

Πηγή: thestival.gr