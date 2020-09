Life

Αστρονομικό ποσό για διαμέρισμα της Ζιζέλ και του Τομ Μπρέιντι (εικόνες)

Το διαμέρισμα στο Μανχάταν, βρίσκεται στον 48ο όροφο, σε έναν ψηλό, μοντέρνο ουρανοξύστη και έχει θέα στο πάρκο Madison Square.

Ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν που κάποτε ανήκε στους Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bundchen) και Τομ Μπρέιντι (Tom Brady) βγήκε προς πώληση έναντι 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κατοικία του 48ου ορόφου βρίσκεται σε έναν ψηλό, μοντέρνο ουρανοξύστη που είναι γνωστός ως «One Madison» και έχει θέα στο πάρκο Madison Square.

Το ζευγάρι αγόρασε το διαμέρισμα το 2014 έναντι 11,7 εκατομμυρίων δολαρίων και το πούλησαν σε άγνωστο αγοραστή για 13,87 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Το διαμέρισμα διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ένα wc και θέα από το Empire State Building έως το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Σχεδιασμένο από τον Peter Marino, το σπίτι διαθέτει μοναδικές χάλκινες πόρτες, μεγάλη κουζίνα και κελάρι για κρασιά.

Το κτίριο διαθέτει γυμναστήριο, πισίνα και «clubhouse» μόνο για τους ενοίκους.