Prince: Άγαλμα προς τιμήν του, στο Paisley Park (εικόνες)

Το άγαλμα είναι αντίγραφο του εμβληματικού "Love Symbol" του Πρινς

Ένα νέο άγαλμα προς τιμήν του Πρινς έχει εγκατασταθεί στο Paisley Park. Το άγαλμα, το οποίο είναι αντίγραφο του εμβληματικού «Love Symbol» του Πρινς, έχει ύψος πάνω από 3 μέτρα και πλάτος σχεδόν 2 μέτρα και βρίσκεται στο στούντιο και το κτήμα του μουσικού.

Ο Πρινς πρωτοεμφάνισε το «Love Symbol» -το οποίο συνδυάζει τα σύμβολα του θηλυκού και αρσενικού- το 1992 μαζί με το ομώνυμο άλμπουμ. Το 1993, άλλαξε το νόμιμο όνομά του και αναφέρεται ως «Ο καλλιτέχνης που ήταν γνωστός ως Πρις (πρίγκιπας)».

Τιμώντας το διάσημο τραγούδι «Purple Rain» του Πρινς, το άγαλμα είναι μοβ και βρίσκεται στην είσοδο του Paisley Park, όπου οι θαυμαστές του μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και να αποτίσουν φόρο τιμής στον θρύλο της ποπ μουσικής.

Μιλώντας για τη νέα εγκατάσταση, ο εκτελεστικός διευθυντής του Paisley Park, Alan Seiffert, δήλωσε: «Η εγκατάσταση του Love Symbol είναι μια άλλη συναρπαστική στιγμή για εμάς στο Paisley Park στις συνεχείς προσπάθειές μας για να γιορτάσουμε την κληρονομιά του Πρινς. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε ένα κομμάτι που παρουσιάζει αυτή την έκφραση δημιουργικότητας και ελευθερίας».

Πρόσφατα, μια ομάδα θαυμαστών του Πρινς στη Μινεσότα ξεκίνησε μια εκστρατεία για να αφαιρέσει ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και να το αντικαταστήσει με ένα του αείμνηστου τραγουδιστή. Η εκστρατεία, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 12.000 υπογραφές στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι «ο Πρινς αντιπροσωπεύει τις αξίες της Μινεσότα και όχι ο Κολόμβος».

«Σε ολόκληρο το έθνος, οι κυβερνήτες των πόλεων επιλέγουν να αφαιρέσουν αγάλματα λευκών που υποστηρίζουν την λευκή υπεροχή, ιδιοκτητών σκλάβων και εκείνων που απειλούσαν τη ζωή των μαύρων», αναφέρει η αναφορά.