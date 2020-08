Κόσμος

Βρετανία: η κυβέρνηση ζητάει από τις φαρμακευτικές να στοκάρουν φάρμακα για ένα σκληρό Brexit

Το ενδεχόμενο μη συμφωνίας μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου είναι πλέον ορατό και το Λονδίνο έχει αρχίσει να προετοιμάζεται.

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από τις φαρμακευτικές εταιρείες να στοκάρουν φάρμακα μέχρι και για έξι εβδομάδες για να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου που ακολούθησε την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου, οι δύο πλευρές διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του πλαισίου της νέας τους σχέσης και την υπογραφή συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου.

Όμως, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει ο κίνδυνος διατάραξης των αλυσίδων τροφοδοσίας και για τον λόγο αυτόν η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από τις εταιρείες να προβλέψουν στοκ φαρμάκων για να αντέξουν ενάμιση μήνα.

«Γνωρίζουμε ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες τροφοδοσίας υφίστανται σημαντική πίεση, που εντείνεται από τα πρόσφατα γεγονότα που συνδέονται με την Covid-19. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να καταστήσουν την δημιουργία αποθεμάτων στοιχείο κλειδί των προετοιμασιών τους και ζητούμε από την βιομηχανία αυτή, εάν είναι δυνατόν, να συγκροτήσουν στοκ μέχρι έξι εβδομάδων επί του βρετανικού εδάφους», έγραψε εμπορικός υπεύθυνος του υπουργείου Υγείας σε επιστολή του προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, η οποία αναρτήθηκε χθες το βράδυ.

Οι εταιρείες καλούνται επίσης να προβλέψουν και άλλες οδούς τροφοδοσίας σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στα μεγάλα λιμάνια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Ντόβερ. Η επαναφορά των τελωνειακών ελέγχων, ελλείψει εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι πιθανόν να δημιουργήσει επιβράδυνση της ροής των προϊόντων.

Η Βρετανική Ιατρική Ένωση, που εκπροσωπεί τους βρετανούς γιατρούς, «προειδοποιούσε εδώ και καιρό ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να έχει εν δυνάμει καταστροφικές επιπτώσεις στο NHS (βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας) και, κατά συνέπεια, στην υγεία της χώρας», δήλωσε ο γιατρός Ντέιβιντ Ρίνγκλεϊ αντιπρόεδρος της Ένωσης. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να εγκαθιδρύσει μία σχέση που θα προστατεύει την μελλοντική υγεία αυτής της χώρας».