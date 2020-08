Οικονομία

Σταϊκούρας: αποτελεσματικό το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”

Μεγάλο ενδιαφέρον για νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού.

«Το νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού έχει ήδη αξιοποιηθεί από 6.257 δανειολήπτες», τονίζει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Συνεπώς, σε μόλις μιάμιση ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, o αριθμός των πολιτών που οριστικοποίησαν την υποβολή της αίτησής τους ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο πρόγραμμα στους 13 μήνες ισχύος του.

Αυτό δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο πλαίσιο. Πλαίσιο το οποίο επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τους συνεπείς δανειολήπτες, συμβάλλει στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών, προσφέρει στήριξη σε πολίτες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε περίμετρο προστασίας και εμπεριέχει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης.

Καλούμε τους δυνητικούς δικαιούχους να αξιοποιήσουν αυτή την πρόβλεψη της Πολιτείας, κάνοντας αίτηση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου», καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.