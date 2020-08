Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρικάκος: επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου στο Δημόσιο λόγω κορονοϊού

Ο Υπουργός Εργασίας ζήτησε και την επαναφορά της τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Την επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου στον Δημόσιο Τομέα και την τηλεργασία για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, ζήτησε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον επικεφαλής της ομάδας λοιμωξιολόγων και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον Covid-19, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Η επικοινωνία έγινε το πρωί αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός, Τ. Θεοδωρικάκος, με τους προέδρους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα και Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, από τους οποίους ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού, που διενεργούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και τις υπηρεσίες Υγείας.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχε και η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του ΥΠΕΣ, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.