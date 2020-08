Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: Διπλασιάστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα τα κρούσματα

“Συναγερμός” για την “εκτόξευση” των κρουσμάτων COVID-19, μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό διπλασιάστηκε σχεδόν στην Ολλανδία τις προηγούμενες επτά ημέρες, φθάνοντας τα 2.588, δήλωσαν οι υγειονομικές Αρχές, συνεχίζοντας μια σταθερά ανοδική πορεία μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις αρχές Ιουλίου.

Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα, είναι αυξημένα κατά 94% από 1.329 την εβδομάδα που έληξε στις 28 Ιουλίου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου για την Υγεία που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.