Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ για σχέδιο Πισσαρίδη: Δεν θα έχουμε μνημόνιο, αλλά θα είναι σαν να έχουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία κριτική από την Κουμουνδούρου, που κάνει λόγο για καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων και επιβάρυνση των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων.

Ως «συνταγή από τα παλιά, για το πώς θα καταπατηθούν εργασιακά δικαιώματα, πώς θα επιβαρυνθούν οι πολλοί και πώς θα γίνουν φοροελαφρύνσεις για τους λίγους», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το «πολυδιαφημισμένο σχέδιο Πισσαρίδη».

Στην ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι το σχέδιο «παρουσιάστηκε μισό, σε μία πρωτοφανή ένδειξη προχειρότητας, με κεφάλαια να απουσιάζουν, αλλά να προαναγγέλλονται σε τίτλους». Ειδικότερα, αναφέρει ότι «περιλαμβάνει διευκόλυνση των απολύσεων, μείωση της αμοιβής των υπερωριών, μείωση των παροχών για τους ανέργους, ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, μείωση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της ασφάλισης, ενώ στο φορολογικό σκέλος δεν περιλαμβάνει μειώσεις φόρων αλλά αναδιανομή υπέρ των υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων με ταυτόχρονη επιβάρυνση των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων». Επιπλέον αναφέρει, πως «δεν παραλείπει να δικαιολογήσει πλήρως τις τράπεζες για τον αποκλεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ενώ επαναφέρει σκόπιμα και ξεδιάντροπα τον όρο “ζόμπι”».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «αν εφαρμοστεί το σχέδιο Πισσαρίδη, δεν θα έχουμε μνημόνιο, αλλά θα είναι σαν να έχουμε».

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «τη στιγμή που αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν μπορούμε να συζητάμε για αποτυχημένα μοντέλα του παρελθόντος» και σημειώνει ότι «η χώρα έχει ανάγκη από ένα αναπτυξιακό σχέδιο που δεν θα βλέπει την εργασία ως βάρος αλλά ως κεντρικό μοχλό ανάπτυξης», «που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες εισοδήματος και πλούτου», «για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, επιχειρούν στην χώρα».

Σχολιάζει, τέλος, πως «ένα από τα λίγα θετικά του κειμένου είναι ότι για ακόμα μία φορά υπάρχει έμμεση παραδοχή ότι όλο το αφήγημα της ΝΔ για την “καταστροφή” που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρίπτεται πανηγυρικά», καθώς «μια ματιά στα διαγράμματα που συνοδεύουν το κείμενο, για παράδειγμα αναφορικά με την απασχόληση, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια της οικονομίας, θα πείσει και τους πιο δύσπιστους».