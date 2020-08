Κόσμος

Κορονοϊός – Ιράν: Ο χειρότερος ημερήσιος απολογισμός εδώ και δύο μήνες

Παρά την λήψη περιοριστικών μέτρων, η Κυβέρνηση της χώρας επέλεξε, μέχρι στιγμής, να μην επιβάλει καραντίνα.

Το Ιράν κατέγραψε 2.751 νέα κρούσματα από τη νόσο COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο αριθμός των θανάτων και των μολύνσεων έχει επανέλθει σε ανοδική πορεία στο Ιράν από τον Μάιο. Η αύξηση αυτή ώθησε τις Αρχές να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας στους κλειστούς χώρους και να επιβάλουν εκ νέου περιορισμούς.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφηκαν 2.751 κρούσματα και 212 θάνατοι», ανέφερε μιλώντας σε τηλεοπτικά δίκτυα η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Σίμα Σαντάτ Λαρί.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων από τις αρχές του Ιουνίου, όταν είχαν καταγραφεί 2.886 μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

Ο τελευταίος απολογισμός της COVID-19 στο Ιράν ανέρχεται σε 314.786 κρούσματα και 17.617 θανάτους.

Για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της πανδημίας, το Ιράν έλαβε σειρά περιοριστικών μέτρων, χωρίς ποτέ να επιβάλει καραντίνα.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Υφυπουργός Υγείας, Ιράτζ Χαρίτσι, προειδοποίησε ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο στους πολίτες που δεν φορούν μάσκα. Εντούτοις, πρόσθεσε ότι όσοι «δεν έχουν τα μέσα να αγοράζουν (μάσκα) θα πρέπει να εξαιρούνται», χωρίς να εξηγήσει πώς αυτό θα καθορίζεται ή θα εξακριβώνεται.