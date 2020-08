Κοινωνία

Συνελήφθη ο ληστής με την χειρουργική μάσκα (εικόνες)

Χτυπούσε κυρίως σε σούπερ μάρκετ. Που τον συνέλαβαν οι Αρχές. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Χειροπέδες σε έναν 36χρονο έβαλε το Τμήμα Ασφάλειας Θηβών, μετά την εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας που διέπραξε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σε σούπερ μάρκετ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφαλείας Ωροπού Αττικής και Χαλκίδας, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας Βοιωτίας, συνέλαβε σε περιοχή της Αθήνας τον συγκεκριμένο άνδρα που φέρεται να έχει διαπράξει άλλες οκτώ ληστείες στο διάστημα 27-01 έως και 31-07-2020 και συγκεκριμένα:

4 ληστείες σε καταστήματα super market περιοχών της Βοιωτίας (δύο στο Δήλεσι και από μία σε Σχηματάρι και Οινόφυτα),

3 ληστείες σε καταστήματα super market περιοχών της Παραλίας Αυλίδας Ευβοίας, καθώς και

1 ληστεία σε κατάστημα αρτοποιείο, στο Δήλεσι Βοιωτίας.

Κατά τη διάρκεια της παράνομης και εξακολουθητικής δράσης του, φορούσε κράνος μοτοσικλέτας ή καπέλο τύπου τζόκεϊ και ιατρική μάσκα, με σκοπό να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ενώ η λεία που απέσπασε, με την απειλή πιστολιού, υπερβαίνει τις (9.000) ευρώ.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι τύπου replica ,

προστατευτικό κράνος μοτοσικλέτας και καπέλο τύπου τζόκεϊ,

ενδύματα και υποδήματα, που ομοίως φορούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Επιπλέον, τόσο στη κατοχή του, όσο και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που όπως προέκυψε χρησιμοποιούσε κατά την παράνομη δράση του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ιατρική μάσκα (χρησιμοποιημένη),

(2) νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν μικροποσότητες ηρωίνης, σε μορφή βράχου,

νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για διάπραξη κλοπής.

Εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.»