Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε ποια περιοχή θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, σήμερα και αύριο, κατά τις ώρες 23.00 έως 07.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της οδού Αθηνάς, στο ύψος του ο.α. 59, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.