Τεχνολογία - Επιστήμη

Έτοιμη η εφαρμογή για τα άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων

Παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό η νέα εφαρμογή για τα άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων που απλοποιεί τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών.

"Ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελός του παρουσίασαν σήμερα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποτέλεσμα συνεργασίας των υπουργείων τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση. «Είμαστε, σήμερα, εδώ, για να παρουσιάσουμε τη νέα εφαρμογή, η οποία αφορά τα άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων. Μία υπηρεσία η οποία μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τις συνταγογραφήσεις, επεκτείνεται και στις ιατρικές εξετάσεις, γλιτώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές ανθρωποώρες, αλλά και μετακινήσεις και προσωπικές επαφές» τόνισε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, "πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναμένεται να δώσει τέλος σε μια ακόμη μεγάλη και εντελώς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ή/και ψυχοθεραπεία. Αυτό, διότι, η ισχύουσα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών προς αποζημίωση δαπανών ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονη. Γονείς που τα παιδιά τους κάνουν εργοθεραπείες, λογοθεραπείες ή/και ψυχοθεραπείες, ίσως και 4 φορές την εβδομάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μητρώο συμβεβλημένων εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών και ψυχοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ, υποχρεώνονται να στέκονται στις ίδιες ουρές, αρκετές φορές και πάνω από 5 ώρες, με τα ίδια απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να αποζημιώνονται. Με έτος αναφοράς το 2019 για την ειδική αγωγή υποβλήθηκαν 330.000 χιλιάδες ατομικά αιτήματα σε 61 Περιφερειακές Διευθύνσεις στην Επικράτεια. Εκτιμάται δε ότι 35.000 οικογένειες σε μηνιαία βάση είναι υποχρεωμένες να διεκπεραιώνουν την παραπάνω εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών, μέσω της πλατφόρμας, μπαίνει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών των οποίων τα παιδιά υποβάλλονται τακτικά σε τέτοιες θεραπείες και κατ’ επέκταση αναγκάζονται οι γονείς και κηδεμόνες να περιμένουν σε ουρές. Σε πρώτη φάση η διαδικασία ψηφιοποιείται πλήρως: Οι γονείς θα ανεβάζουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αποζημιώσεις εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και ψυχοθεραπείας στην ψηφιακή πύλη gov.gr με τελικό στόχο οι διαδικασίες υποβολής ατομικών αιτημάτων να απλουστευτούν και να ψηφιοποιηθούν πλήρως, απαλλάσσοντας τους πολίτες από την υποχρέωση ανάρτησης εγγράφων.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε και για τη νέα εφαρμογή για τα άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έως σήμερα ίσχυε μόνο για την άυλη συνταγογράφηση αλλά και για το πώς θα επιτευχθεί η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας."

Σε δήλωσή του κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική δράση, η οποία τέμνει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαστε, σήμερα, εδώ, για να παρουσιάσουμε τη νέα εφαρμογή, η οποία αφορά τα άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων. Μία υπηρεσία η οποία μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τις συνταγογραφήσεις, επεκτείνεται και στις ιατρικές εξετάσεις, γλιτώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές ανθρωποώρες, αλλά και μετακινήσεις και προσωπικές επαφές. Κάτι το οποίο προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μία εποχή όπου πασχίζουμε ακόμα να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Αλλά θα μιλήσουμε και για μία δεύτερη εφαρμογή, η οποία με ενδιαφέρει εξίσου πολύ γιατί αναφέρεται σε μία κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Αυτή έχει να κάνει με την ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών για εργοθεραπείες και λογοθεραπείες. Καταλαβαίνω, από την ενημέρωση που έχω, ότι οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα έπρεπε να υποστούν μία πολύ μεγάλη και επαναλαμβανόμενη ταλαιπωρία και νομίζω τους απαλλάσσουμε από μία διαδικασία, η οποία κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είχε ηλεκτρονικοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε. από εμένα συγχαρητήρια και πάλι για μία ακόμα πρωτοβουλία των δύο υπουργείων, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, διότι στην ουσία χτίζουμε την υποδομή και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού, του ψηφιακού φακέλου του ασθενούς, κάτι το οποίο θα αποτελέσει μία σημαντικότατη τομή στον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το ίδιο το ιατρικό μας ιστορικό. Χαίρομαι που τα δύο υπουργεία αποτελούν πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση του πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία σε δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου που έχει την οριζόντια ευθύνη, αλλά και όλων των τομεακών υπουργείων, των οποίων η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οπότε σταματάω εδώ, δίνω το λόγο σε εσάς και στους εκλεκτούς συνομιλητές μας, για να παρουσιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τις καινούργιες εφαρμογές».

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στη συνεργασία αυτή, η οποία, όπως σημείωσε έθεσε στο επίκεντρο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην καθημερινότητα του πολίτη ενώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε ως παράδειγμα καλής συνεργασίας το τελικό αποτέλεσμα με τη δημιουργία αυτών των υπηρεσιών. «Η κυβέρνησή αποδεικνύει στην πράξη ότι η τεχνολογία δεν είναι απρόσωπη και μπορεί να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και να λύσει τα προβλήματα και την ταλαιπωρία του». Τόνισε δε πως «παρόλο που από αυτές τις υποδομές υπήρχαν εδώ και χρόνια, καμία κυβέρνηση δεν είχε καθίσει μέχρι σήμερα με τον τρόπο αυτό να βγάλει προϊόντα από τις υποδομές. Εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε ουσιαστικά νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα από πολλές υποδομές που ήδη υπήρχαν» τόνισε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, η ?Αναπλ. Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών ΗΔΙΚΑ, Ελπίδα Φωτιάδου και στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.