Κορονοϊός - Τσιόδρας: Επαγρύπνηση για τυχόν επιθετική αύξηση των κρουσμάτων

Δεν έκρυψε την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Ποια στοιχεία επεσήμανε κατά την ανάλυσή του.

Την ανησυχία της επιστημονικής επιτροπής που παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας, μετέφερε ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Απέδωσε την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων:

Στον αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων.

Στην αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού, μετά την άρση του απαγορευτικού – κάτι που επεσήμανε πως παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού, σε συνθήκες συγχρωτισμού, όπου δεν τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης.

Επίσης, ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε πως υπάρχει ξεκάθαρη μετατόπιση των κρουσμάτων σε νεαρότερες ηλικίες.

Παρατήρησε επίσης πως ένα σημαντικό μέρος των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφορά ασθενείς που είναι ασυμπτωματικοί.

Παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι καταγράφεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενων κρουσμάτων (λόγω του ανοίγματος του τουρισμού), δεν περνά απαρατήρητη η αύξηση των εγχώριων κρουσμάτων.

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε δύο θετικά στοιχεία, επί του παρόντος.

Δεν έχει εμφανιστεί πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και Δεν διαφαίνεται, για την ώρα, επιθετική αύξηση των κρουσμάτων.

Έστειλε, ωστόσο, ξεκάθαρο μήνυμα πως «χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση», καθώς «η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει».