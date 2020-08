Κοινωνία

Ιερώνυμος για κορονοϊό: Η Εκκλησία οφείλει να αρθεί και πάλι στο ύψος των περιστάσεων

Το σχόλιο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για τα νέα μέτρα με αφορμή το ενδεχόμενο νέου κύματος του κορονοϊού.

«Σήμερα, που ο κίνδυνος της πανδημίας φαίνεται να απειλεί εκ νέου τη χώρα μας, η Εκκλησία μας, και πάλι, οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό θα πράξει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ύστερα από ερώτηση δημοσιογράφων για τα νέα μέτρα με αφορμή το ενδεχόμενο νέου κύματος του κορονοϊού.

Aναλυτικότερα, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας τόνισε:

«Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας, στάθηκε, όπως ακριβώς όφειλε, με όλες της τις δυνάμεις, στο πλευρό της υπεύθυνης ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της εθνικής δοκιμασίας. Ενωμένοι, και πάντα στο πλαίσιο της αγαστής συμπόρευσης που, ιστορικά και διαχρονικά, χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο κορυφαίων θεσμών του έθνους μας, πετύχαμε πολλά. Η Ελλάδα μας έγινε επαινετό παράδειγμα σε ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί όλοι μαζί, με αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος, ακούσαμε τους ειδικούς και προστατεύσαμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και υγείας, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Χωρίς άλλωστε τους ανθρώπους ούτε Πολιτεία υπάρχει ούτε Εκκλησία. Και η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι άλλη από το να διακονεί τον άνθρωπο θυσιαστικά και στον απόλυτο βαθμό, με ασύνορη αγάπη για το πρόσωπό του και για την ύπαρξή του. Σήμερα, που ο κίνδυνος της πανδημίας φαίνεται να απειλεί εκ νέου τη χώρα μας, η Εκκλησία μας, και πάλι, οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό θα πράξει. Όπως άλλωστε και ο πιστός λαός μας, που, πειθαρχημένα και συνετά, ακολούθησε και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Για το κοινό καλό. Για να αποτελέσει σύντομα η πανδημία, με τη βοήθεια του Θεού και με την κομβική συμβολή της επιστήμης, έναν εφιάλτη που πέρασε ανεπιστρεπτί, με το μικρότερο δυνατό κόστος για την πατρίδα μας και για τον λαό μας».