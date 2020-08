Κοινωνία

Εντατικοί έλεγχοι για την χρήση μάσκας (βίντεο)

Μπαράζ ελέγχων σε λιμάνια, λεωφορεία και ταξί, με στόχο να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το μέτρο.