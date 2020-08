Κοινωνία

“Απρόσκλητος... καλεσμένος” ο κορονοϊός σε γάμους (βίντεο)

Σε εστίες διασποράς του ιού έχουν μετατραπεί, τις τελευταίες ημέρες, γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις.

Μετά τα κρούσματα σε γάμους, σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα ένα ακόμη γαμήλιο γλέντι έγινε εστία διασποράς.

Από το γάμο της Θεσσαλονίκης όπου 23 άνθρωποι είχαν βρεθεί θετικοί, ανάμεσά τους η νύφη, ο γαμπρός και η μητέρα του, εντοπίστηκαν άλλα τρία θετικά δείγματα σε καλεσμένους, δυο από τη Θεσσαλονίκη και ένας από την Πέλλα. Από τη γαμήλια τελετή στις Σέρρες ο αδελφός του γαμπρού και δυο ξαδέλφια του από την Αθήνα, βρέθηκαν θετικοί, ενώ στην Αλεξανδρούπολη 9 άνθρωποι νόσησαν με κορονοϊό μετά το γάμο με 250 καλεσμένους, άλλοι 13 βρέθηκαν σήμερα θετικοί, ανεβάζοντας τα κρούσματα στα 22.

Σε μια προσπάθεια τα ζευγάρια να προστατεύσουν τους δικούς τους ανθρώπους, συρρικνώνουν τις λίστες των καλεσμένων, τηρούν τις αποστάσεις και επιλέγουν εξωτερικούς χώρους για την τελετή και τη δεξίωση.

Μέχρι τις 15 Αυγούστου συνεχίζει να ισχύει και το μέτρο του ορίου των 100 καλεσμένων σε γάμους, βαφτίσια και κηδείες.