Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα σχολεία λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Ποια είναι τα δεδομένα για την νέα σχολική χρονιά. Τι θα γίνει με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου για τους φοιτητές.

Η υπουργός Παιδείας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, για την νέα σχολική χρονιά και τα μέτρα που θα παρθούν λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως το άνοιγμα των σχολείων έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο όπως είπεαναλύουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία αλλάζουν από την μια ημέρα στην άλλη» και τόνισε ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.



Όπως είπε είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επιστροφή στα σχολεία και ποια μέτρα θα παρθούν.

Σχολιάζοντας την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα τις τελευταίες ημέρες η κ. Κεραμέως είπε πως «υπάρχει μια έξαρση και παραμένει πρώτο μέλημα μας η προστασία της δημόσιας υγείας», ενώ επισήμανε ότι «πρέπει να μάθουμε όλοι να ζούμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα».



Σχετικά με τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και το κατά πόσο μπορούν να ακολουθήσουν τα μέτρα η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «όπως έδειξε η προηγούμενη εμπειρία και τα μικρά παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν πολύ καλά».

Σχετικά με την εξεταστική Σεπτεμβρίου για τους φοιτητές, η κ. Κεραμέως επισήμανε πως έχουν δοθεί οδηγίες στα πανεπιστήμια και υπάρχει η επιλογή της εξ αποστάσεως εξέτασης αλλά και δια ζώσης, αναλόγως με τις συνθήκες.

Τέλος, η κ. Κεραμέως είπε πως υπάρχει ειδική μέριμνα για τα κενά στην αρχή του σχολικού έτους και ότι θα προσαρμοστούν σε αυτά που θα μας πουν οι ειδικοί .