Life

Κορονοϊός: Οι νέοι αψηφούν τα μέτρα πρόληψης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει υποχωρήσει σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών, αποδεικνύοντας ότι «οι νέοι δεν είναι άτρωτοι».