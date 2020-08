Πολιτισμός

Επαναπατρισμός εικόνας ανεκτίμητης αξίας που είχαν κλέψει ιερόσυλοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εικόνα του 19ου αιώνα, που είχε κλαπεί από μοναστήρι στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, επιστρέφει στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορεί να έχουν περάσει 15 χρόνια αλλά μέχρι σήμερα ο επίτροπος της Ιεράς Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου Βισοκού στον Καλουτά, του Κεντρικού Ζαγορίου Ιωαννίνων δεν μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που ιερόσυλοι έκλεψαν μοναδικής αξίας εικόνες.

«Μπήκα στην εκκλησία και είδα το τέμπλο άδειο . Κάνω το σταυρό μου μήπως ήρθαν οι χωριανοί να τις φυλάξουνε αλλά δυστυχώς δεν έγινε έτσι μη το συζητάτε πως ήταν ....ακόμη η εικόνα είναι στο μυαλό μου», λέει στον ΑΝΤ1 ο επίτροπος της Ιεράς Μονής.



Στη μάχη για να βρεθούν έπεσαν αρχαιολογία αλλά κυρίως ο τότε περιφερειάρχης ο οποίος ανεβάζοντας τα κλεμμένα κειμήλια στην ιστοσελίδα του συνέβαλλε ουσιαστικά στο να βρεθεί το κύκλωμα το οποίο είχε αναπτυχθεί σε όλες της εκκλησίες της Ηπείρου και αφού εντόπιζε εικόνες αξίας προχωρούσε σε στενευμένες κλοπές . Αμέσως μετά οι εικόνες μεταφέρονταν προς πώληση σε ιδιώτες στο εξωτερικό .



Κι ενώ μετά από 10 χρόνια ερευνών ξεκινά η πρώτη δίκη με το κύκλωμα που έχει εντοπιστεί το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τον επαναπατρισμό από το Λονδίνο ενός ακόμη κλεμμένου εκκλησιαστικού κειμηλίου από την περιοχή της Ηπείρου μια εικόνα του 19 ου αιώνα με παράσταση τη βάπτιση του Χριστού που είχε κλαπεί από το Δωδεκάορτο του τέμπλου της Ιεράς Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου Βισοκού στον Καλουτά.



Η εικόνα της Βάπτισης εντοπίσθηκε τον Ιούνιο 2017 να πωλείται σε γκαλερί του Λονδίνου. Μετά από άμεση κινητοποίηση αποσύρθηκε από τον κατάλογο των προς πώληση έργων μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να αποδειχτεί η ταύτισή της με την κλεμμένη εικόνα από το μοναστήρι της Ηπείρου.



Καταλυτική για την ταύτιση υπήρξε η φωτογραφία της πίσω όψης της εικόνας όπου αποκαλυπτόταν ότι ο φορέας της εικόνας της Βάπτισης είναι σε δεύτερη χρήση. Η έρευνα απέδειξε ότι η εικόνα της Βάπτισης είναι ζωγραφισμένη στον ίδιο τεμαχισμένο φορέα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία άλλων δύο εικόνων, οι οποίες είχαν κλαπεί από το ίδιο μνημείο.

Οι εικόνες που θα επαναπατριστούν θα τοποθετηθούν σε ασφαλές σημείο, ενώ στο μοναστήρι τα κλεμμένα κειμήλια έχουν ήδη αντικατασταθεί από αντίγραφα.