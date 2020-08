Κόσμος

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε top model, σε κλαμπ της Τουρκίας (βίντεο)

Διάσημη καλλονή από την Ουκρανία ισχυρίζεται πως η ίδια και ο σύντροφός της ξυλοκοπήθηκαν από σεκιούριτι.

Του Λευτέρη Πράσινου

Σε ένα θολό βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται ένας άνδρας να επιτίθεται στο top model από την Ουκρανία, την 24χρονη Ντάρια Κιριλιούκ και να την ρίχνει στο έδαφος.

Λίγες ώρες αργότερα, η νεαρή καλλονή ανέβαζε στο προφίλ της στο Instagram μία φωτογραφία, με το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, καταγγέλλοντας πως η ίδια, ο σύντροφός της και τουλάχιστον άλλα έξι άτομα της παρέας τους, ξυλοκοπήθηκαν άγρια, από σεκιούριτι παραλιακού κλαμπ, στο Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου απολάμβαναν τις διακοπές τους.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού υποστηρίζουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και πως οι σεκιούριτι κλήθηκαν να παρέμβουν σε καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες, στο πάρκινγκ του beach bar και πως τη νεαρή καλλονή την χτύπησε ο σύντροφός της.

Η Κιριλιούκ αντέδρασε οργισμένα, μέσω Instagram: «Αυτό που ισχυρίζονται είναι τρελό. Πρώτα χτύπησαν εμένα και τον σύντροφό μου, μετά ισχυρίζονται ότι με χτύπησε εκείνος. Αυτό είναι απίστευτο! […] Δημοσιοποιήστε τις εικόνες από το πάρκινγκ του μαγαζιού! Ο σύντροφός μου προσπαθούσε να με βοηθήσει, καθώς έπαθα κρίση πανικού».

Στο παραλιακό κλαμπ μπήκε “λουκέτο”, με την αιτιολογία όμως ότι δεν τηρούσε τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό.

Στο θέμα παρενέβη κι ο Τούρκος Υπουργός Τουρισμού. «Καταδικάζω την άσχημη επίθεση που έγινε στο Τσεσμέ, το βράδυ της Παρασκευής. Τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση σε μία τουριστική περιοχή και κυρίως εναντίον μίας γυναίκας».

Στη δημοσιότητα, όμως, ήρθε κι αυτό το παλαιότερο βίντεο, από το ίδιο μαγαζί, όπου αρκετοί σεκιούριτι εμφανίζονται να επιτίθενται και να χτυπούν έναν πελάτη. Την υπόθεση έχει αναλάβει να διαλευκάνει η Αστυνομία του Τσεσμέ.

Για το γνωστό μοντέλο από την Ουκρανία, που διαμένει στις ΗΠΑ και έχει φωτογραφηθεί για πολλά δημοφιλή περιοδικά, όπως το βρετανικό GQ, οι διακοπές στο τουρκικό τουριστικό θέρετρο από όνειρο, κατέληξαν εφιάλτης!