Θρίλερ με δυο νεκρούς σε δάσος

Τι δείχνει μέχρι στιγμής η ιατροδικαστική έρευνα.

Δύο άντρες, ένας 31χρονος Ιρακινός και ένας ακόμη, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκαν χτες το βράδυ νεκροί, σε δασική περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από την, μέχρι στιγμής, ιατροδικαστική έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του 31χρονου, ενώ το έτερο άτομο έφερε τραύμα από τέμνον όργανο και εγκαυματικές αλλοιώσεις.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που διενεργούν προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, για την έρευνα του χώρου.