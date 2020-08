Αθλητικά

US Open: Απέσυρε τη συμμετοχή του ο Ναδάλ

Ο Ισπανός επιβεβαίωσε πως δεν θα υπερασπιστεί φέτος τον τίτλο του στο US Open.

Ο Ράφα Ναδάλ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβεβαίωσε την Τρίτη (4/8) πως δεν θα υπερασπιστεί φέτος τον τίτλο του στο US Open, που θα πραγματοποιηθεί στο «Flushing Meadows», την ώρα που οι διοργανωτές του Open, έδωσαν στη δημοσιότητα τη λίστα των συμμετοχών για το Grand Slam.

Ο Ισπανός, είχε εκφράσει από τον περασμένο μήνα τις έντονες επιφυλάξεις του σχετικά με το ταξίδι στις ΗΠΑ, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλιανής Ας Μπάρτι, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών, η οποία αποσύρθηκε από το τουρνουά, για τους ίδιους λόγους.

«Μετά από πολλές σκέψεις αποφάσισα να μην αγωνιστώ στο εφετινό US Open» δήλωσε ο Ισπανός στον επίσημο λογαριασμό του στο Τwitter συμπληρώνοντας πως «...η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη σε όλο τον κόσμο. Τα κρούσματα του ιού Covid-19 αυξάνονται κι εξακολουθούμε να μην μπορούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό».