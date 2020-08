Κόσμος

Φωτιά στη Μασσαλία: Τουρίστες κατέφυγαν στην παραλία για να σωθούν από τις φλόγες

Οι Αρχές εκκενώνουν τα κάμπινγκ κατά μήκος των ακτών, καθώς μαίνεται η πύρινη λαίλαπα.

Μια μεγάλη πυρκαγιά, που έχει ήδη κάψει πολλές εκατοντάδες στρέμματα βλάστησης. μαίνεται στα δυτικά της Μασσαλίας και οι Αρχές εκκενώνουν τα κάμπινγκ κατά μήκος των ακτών.

Οι τουρίστες που παραθερίζουν σε τρία κάμπινγκ στην Κουρόν, ένα παραθαλάσσιο προάστιο της κοινότητας Μαρτίγκ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στην παραλία, καθώς η φωτιά μαίνεται. Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην Κουρόν είπε ότι είδε μεγάλα σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό, οι φλόγες είχαν φτάσει στην άκρη του δρόμου, ενώ πυροσβεστικά αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μέχρι τις 21.00 απόψε είχαν καεί 5.000 στρέμματα βλάστησης.

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, με τη βοήθεια επτά αεροσκαφών, δίνουν μάχη για να κατασβήσουν την πυρκαγιά. «Προς το παρόν, δεν απειλούνται βιομηχανικές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Πιερ Νταρτού, ο περιφερειάρχης της επαρχίας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, αναφερόμενος στη βιομηχανική-λιμενική ζώνη Φος-σιρ-Μερ, όπου είχε εκδηλωθεί ένα άλλο μέτωπο, το οποίο ωστόσο έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

??????BOUCHES-DU-RHONE - Plusieurs centaines de pompiers sont mobilises depuis la fin de l’apres-midi pour lutter contre deux importants feux de forets localises a Martigues et Port-de-Bouc, pres de Marseille (La Provence/BFMTV). pic.twitter.com/zNkazJ29L6 — ??Le Globe (@LeGlobe_info) August 4, 2020