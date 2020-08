Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και ο Ερμής αναχωρεί από τον Καρκίνο για να περάσει στο Λέοντα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 20 του μήνα.

ΚΡΙΟΣ: Η νέα θέση του Ερμή φέρνει εξελίξεις σε κάτι νέο που μπορεί να θέλεις να ξεκινήσεις, σε κάποιο σχέδιο που μπορεί να έχεις κατα νου εδώ και καιρό. Αλλά ποιος Κριός τα λογαριάζει αυτά όταν παίζεται χοντρό παιχνίδι στα ερωτικά θέματα; Ακόμα κι αν είσαι σε σχέση θα δεις ότι οι επαφές σου με το έτερον ήμισυ θα είναι πολύ καλύτερες -και σε μεγάλο βαθμό αυτό θα οφείλεται στη δική σου, πιο συναισθηματική προσέγγιση, ενώ αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες και παράφορους έρωτες. Καλή περίοδος για να βελτιώσεις και την επικοινωνία σου με τα παιδιά σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Εξελίξεις σε οικογενειακά ζητήματα αναμένεται να σου φέρει ο «λιονταρίσιος» Ερμής. Αυτό βέβαια μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους, όπως ότι αποφασίζεις να συγκατοικήσεις ή να συζήσεις αν είσαι σε σχέση, είτε προκύπτει η ανάγκη να μετακομίσεις, είτε απλά ότι αποφασίζεις να κάνεις αλλαγή στη διακόσμηση ή την διαρρύθμιση του χώρου. Επίσης θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις περισσότερο χρόνο με την οικογένεια σου και κάποια άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, αλλάζει ζώδιο και έρχεται να σου δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψεις ή τουλάχιστον να οργανώσεις κάποιο ταξίδι που μπορεί να επιθυμείς εδώ και καιρό. Είναι πολύ καλός για να έρθεις σε επαφή με τα αδέρφια σου ή και άλλους συγγενείς και να μιλήσεις ακόμα και για τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σας. Από την άλλη είναι καλή περίοδος για νέες γνωριμίες, ενώ αν σκέφτεσαι να προχωρήσεις στην αγορά καινούργιου μεταφορικού μέσου τα πράγματα είναι επίσης ευνοϊκά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Εξελίξεις σε ένα οικονομικό ζήτημα μπορείς να περιμένεις από σήμερα και για όσο παραμείνει ο Ερμής στον Λέοντα. Επίσης, μπορείς να προβείς σε συμφέρουσες οικονομικές συμφωνίες και κινήσεις γενικότερα που θα έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο πορτοφόλι σου. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και όσον αφορά στην απόκτηση κάποιου ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Τέλος, θα νιώσεις μεγαλύτερη κάλυψη και σιγουριά όσον αφορά στον συναισθηματικό τομέα.

ΛΕΩΝ: Μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία θα έχεις Λέοντα μου για να προωθήσεις ο,τι θέμα σε απασχολεί από σήμερα και για όσο καιρό ο Ερμής θα βρίσκεται στο ζώδιο σου. Γενικότερα σε βοηθάει να βγεις στον κόσμο ακαταμάχητος και με τη ζωτικότητα που απαιτείται για να κατακτήσεις τους στόχους σου. Προφανώς και η ψυχολογία σου είναι ανεβασμένη, ενώ βλέπεις φως και στην προσπάθεια σου να βρεις διεξόδους σε ζητήματα που σε έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Για σένα Παρθένε μου το πέρασμα του Ερμή στο Λέοντα σηματοδοτεί μια περίοδο εσωστρέφειας και αυτοκριτικής. Η όποια ψυχολογική πίεση που μπορεί να νιώσεις θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα στον τρόπο με τον οποίο έχεις οργανώσει τη ζωή σου,ενώ θα αναπροσαρμόσεις και κάποιους επαγγελματικούς στόχους που μπορεί να έχεις. Προσεκτικός ωστόσο θα πρέπει να είσαι σε θέματα υγείας, αφού είναι πιθανόν να προκύψουν προβλήματα.

ΖΥΓΟΣ: Για εσένα ο Ερμής από τη νέα του θέση στο Λέοντα θα φέρει αν όχι δώρα, σίγουρα μια κάποια ανταμοιβή για τους κόπους σου το προηγούμενο διάστημα. Η διάθεση σου βελτιώνεται, ενώ εντείνεται και η κοινωνική σου ζωή. Θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου, ενώ μπορεί να προκύψουν και νέες γνωριμίες, ίσως μέσα απ΄τις παρέες σου. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να βρεις καινούργια ενδιαφέροντα και να ενταχθείς σε νέες ομάδες που θα διευρύνουν τον κύκλο σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στο Λέοντα αναμένεται να φέρει εξελίξεις στους τομείς της καριέρας, του γάμου, αλλά και γενικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που αποκαλούμε κοινωνική εικόνα. Αν ως τώρα είχες υποψίες και θέματα να εκκολάπτονται, από σήμερα και για το επόμενο διάστημα θα έχεις γεγονότα. Επίσης, οι επιρροές που δέχεσαι θα μπορούσαν να σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια, με τα ενδεχόμενα πχ μιας μετακόμισης ή απόκτησης της δική σου κατοικίας να παίζουν με καλές πιθανότητες. Όπως και να έχει, συμβαίνουν πράγματα...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το πέρασμα του Ερμή στο Λέοντα σε κάνει πιο έξυπνο και πιο ανοιχτό στο παιχνίδι του έρωτα, ενώ φίλοι και συγγενείς σε προκαλούν για περισσότερη διασκέδαση και στιγμές χαλάρωσης με τα αποτελέσματα στη διάθεση σου να είναι ευεργετικά. Επίσης, ξυπνάει μέσα σου φιλοσοφικά ζητήματα και σε προκαλεί να δεις τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά. Ξεκινάει μια περίοδος που μπορείς να δρομολογήσεις θέματα επιμόρφωσης, είτε είσαι αυτός που θα διδαχτείς, είτε αυτός που θα διδάξει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Εξελίξεις σε κάποιο οικονομικό θέμα, κυρίως του/της συντρόφου σου, αν είσαι παντρεμένος, το οποίο σε απασχολούσε το προηγούμενο διάστημα αναμένεται να φέρει το πέρασμα του Ερμή στο Λέοντα. Το ίδιο ισχύει και για κάποιο κληρονομικό ζήτημα που μπορεί να σε απασχολεί. Αν μάλιστα υπήρχε κάποια διαμάχη ανάμεσα σε από κοινού κληρονόμους, το οποίο μπορεί να είχε κολλήσει λόγω της διάστασης απόψεων μεταξύ τους ή της έλλειψης συναινετικής διάθεσης, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί κοινός τόπος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η περίοδος αυτή με τον Ερμή απέναντι σου είναι κατάλληλη για να μοιραστείς ο,τι σε προβληματίζει σε επίπεδο σχέσεων, είτε αυτές είναι αισθηματικές, είτε οι κολλητές φιλίες σου ή ακόμα και κάποιες συναδελφικές. Καλό θα ήταν μόνο να προσέξεις την πιθανή επιθετικότητα στο ύφος και τα λόγια σου, αν αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι απλά το να πεις πράγματα για να τα βγάλεις από μέσα σου, αλλά να κάνεις μια γόνιμη συζήτηση που θα μπορέσει να φέρει αποτελέσματα.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής περνώντας από σήμερα στο Λέοντα θα φέρει εξελίξεις σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα που θα βελτιώσουν τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου. Ειδικά στην περίπτωση που κατέχεις κάποια θέση εξουσίας είναι μια καλή περίοδος να βελτιώσεις την επαφή σου με τους υφισταμένους σου και να τους εμπνεύσεις για καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να προκύψει και κάποια θετική εξέλιξη σε κάποιο θέμα υγείας που αντιμετωπίζεις.

Πηγή: astrologos.gr