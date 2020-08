Κόσμος

Βηρυτός: 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη που εξερράγη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως και αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης...

Οι δύο γιγαντιαίες εκρήξεις, χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 4.000 και πλέον, μεταξύ των οποίων είναι και δύο Έλληνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και μια νεκρή γυναίκα από την ελληνική κοινότητα.

«Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν» το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας, διευκρίνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας. Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Μισέλ Αούν τόνισε χθες βράδυ ότι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, είχαν αφεθεί για «χρόνια» σε αποθήκη στο λιμάνι χωρίς να εφαρμόζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο». Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως και στη συνεδρίασή του σήμερα αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις.

Για «τεράστια καταστροφή» μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Μαγιαντίν ο επικεφαλής της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο, ο Τζορτζ Κετάνι.

Ώρες μετά τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν περί τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), συνέχιζε να καίει πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, γεμίζοντας πορτοκαλί καπνό τον ουρανό της Βηρυτού, ενώ ο ήχος των κινητήρων ελικοπτέρων του στρατού και των σειρήνων των ασθενοφόρων συνεχιζόταν σχεδόν ασταμάτητα. Στους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, η καταστροφή ανακάλεσε τις μνήμες του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) και των επακόλουθών του, όταν η πόλη βίωνε σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά, ισραηλινές επιδρομές... Ορισμένοι κάτοικοι νόμισαν ότι είχε γίνει σεισμός. Σεισμολόγοι του USGS χαρακτήρισαν την ισχυρότερη έκρηξη ισοδύναμη με σεισμό 3,3 βαθμών.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ διεμήνυσε ότι οι αρχές θα διενεργήσουν διεξοδική έρευνα για να εντοπιστούν οι υπαίτιοι για την έκρηξη σε αυτή την «επικίνδυνη» αποθήκη και να «πληρώσουν το τίμημα» για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των θυμάτων των ισχυρών εκρήξεων έφθασε αργά χθες τους τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες. «Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση», είπε ο Χασάν.

Η καταστροφή στη Βηρυτό σημειώθηκε τρεις ημέρες προτού δικαστήριο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ εκδώσει την ετυμηγορία του στη δίκη τεσσάρων υπόπτων, που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, για τη βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ράφικ αλ Χαρίρι και άλλοι 21 άνθρωποι το 2005. Η επίθεση εκείνη είχε γίνει σε περιοχή που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Βηρυτού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε πόλεμο με τον Λίβανο, δεν έχει καμία σχέση με την καταστροφή και πρόσθεσαν ότι η χώρα τους είναι έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια. Τη βοήθειά τους προσέφεραν επίσης το Ιράν, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, και η Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που ανταγωνίζονται για επιρροή στον Λίβανο και στην περιοχή, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Τραμπ: φρικτή επίθεση

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα του Λιβάνου «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, στη θεωρία αφιερωμένης στην αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο περί έκρηξης «βόμβας κάποιου είδους», επικαλούμενος εκτιμήσεις «αξιωματούχων». «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».

Κατά τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, εξερράγησαν 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου μέσα σε αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν έκανε λόγο πριν από λίγο για τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες στις εκρήξεις αυτές.

Επλήγη πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο

Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συγκλόνισαν την λιβανέζικη πρωτεύουσα χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ.

Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν «σοβαρά», διακομίστηκαν «στα κοντινότερα νοσοκομεία», ενημέρωσε η UNIFIL με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη «αποτιμά» την κατάσταση.

Ο επικεφαλής της αποστολής υποστράτηγος Στέφανο Ντελ Κολ τόνισε ότι η Δύναμη στέκει «στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη ώρα» και είναι «έτοιμη να βοηθήσει». Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

Βρετανοί διπλωμάτες τραυματίστηκαν

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε τη βούλησή του να βοηθήσει τον Λίβανο μετά τις πολύ ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν σχεδόν 4.000, συμπεριλαμβανομένων μελών του βρετανικού διπλωματικού προσωπικού, που πάντως δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει η ζωή τους.

«Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε συγκλονίζουν», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι οι «όλες σκέψεις του και οι προσευχές του» αφορούν τα θύματα της καταστροφής. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να προσφέρει την υποστήριξή του με όλους τους πιθανούς τρόπους», και «στους βρετανούς υπηκόους που είναι μεταξύ των πληγέντων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Ντόμινικ Ράαμπ, εξέφρασε από την πλευρά του την «αλληλεγγύη» του ΗΒ στον λαό του Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να προσφέρει τη βοήθεια και την υποστήριξή της» στη Βηρυτό και «στους βρετανούς υπηκόους» στη χώρα αυτή. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών του ανέφερε πως «μικρός αριθμός» των υπαλλήλων της πρεσβείας της Βρετανίας τραυματίστηκε και δέχθηκε ιατρικές περιποιήσεις, πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου μέλους της βρετανικής διπλωματικής αποστολής. «Πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα και την παρακολουθούμε από κοντά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις και συμπλήρωσε πως «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε προξενική συνδρομή σε βρετανούς υπηκόους που επλήγησαν» με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα νοσοκομεία της Βηρυτού είχαν κορεστεί χθες βράδυ από την πλημμύρα των τραυματιών που διακομίστηκαν σε αυτά μετά τις εκρήξεις, οι οποίες συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου χθες περί τις 18:00 (τοπική ώρα). Ο λιβανέζος πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι εκρήξεις οφείλονταν κυρίως στην πυροδότηση ποσότητας 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών, που βρίσκονταν ουσιαστικά παρατημένη σε αποθήκη στο λιμάνι.

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Τρίτη το λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίας.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν μίλησε νωρίτερα για τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες στις χθεσινές ισχυρές εκρήξεις. Το κτίριο της πρεσβείας της Γερμανίας, όχι μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού, υπέστη ζημιές, χωρίς η σοβαρότητά τους «να μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί προς το παρόν», διευκρίνισε το γερμανικό ΥΠΕΞ.

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, διαμέσου της εκπροσώπου της Ουλρίκε Ντέμερ, δήλωσε «σοκαρισμένη» μετά την καταστροφή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε «αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα» και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες». Ακόμη, η καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή της θα προσφέρει «υποστήριξη στον Λίβανο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.