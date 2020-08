Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 1.300 θάνατοι σε ένα 24ωρο στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν 1.302 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Τρίτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας). Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη ξεπέρασε έτσι τους 156.000 νεκρούς.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν επίσης 53.847 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε μια μέρα, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται επισήμως σε 4,77 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το πιο σκληρό χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, μολαταύτα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά χθες Τρίτη υιοθέτησε τόνο αισιόδοξο.

«Ορισμένοι δείκτες υπογραμμίζουν ότι οι σκληρές προσπάθειές μας να περιορίσουμε τον ιό έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, πάνω απ’ όλα όσον αφορά την προστασία των ανθρώπων που είναι οι πιο ευάλωτοι», υποστήριξε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνησή του.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων συνεχίζει να αποδίδει την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης που καταγράφεται στη χώρα του στο γεγονός ότι στις ΗΠΑ γίνεται μεγάλος αριθμός τεστ.

«Οι ΗΠΑ κάνουν από μόνες τους τεστ σε πολύ περισσότερο κόσμο μέσα σε μία εβδομάδα από ό,τι πολλές άλλες μεγάλες χώρες μαζί», επέμεινε χθες ο Τραμπ.