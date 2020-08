Κοινωνία

Τρεις πνιγμοί στη θάλασσα σε ένα 24ωρο

Τρεις άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ένας εκ των οποίων σε παραλία της Αττικής.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, χθες Τρίτη, ένας εκ των οποίων στην Αττική.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή Βραυρώνας ένας 72χρονος. Ο ίδιος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ''ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Νεκροτομείο Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “ΤΖΑΝΕΡΙΑ” Σκιάθου ένας 33χρονος αλλοδαπός. Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.

Νεκρός ανασύρθηκε, χθες το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και ένας 80χρονος άνδρας. Στην περιοχή μετέβη ασθενοφόρο όχημα με πλήρωμα του ΕΚΑΒ, από το οποίο διαπιστώθηκε ο θάνατος του ανωτέρω, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”. Από το Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.