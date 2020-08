Αθλητικά

ΝΒΑ: ήττα σοκ για τους Μπακς από τους Νετς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο.

Οι Μπρούκλιν Νετς «αναστάτωσαν» τους Μιλγουόκι Μπακς, στερώντας από τα «Ελάφια» τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» πρόωρα την πρώτη θέση της Ανατολής, ενόψει των πλέι οφ του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρακολούθησε όλο το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο, είδε τους Νετς να φτάνουν στην υπέρβαση με το τελικό 119-116 και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 32-35, τη στιγμή που υποχρέωναν το Μιλγουόκι στη 14η εφετινή ήττα του.

Η νίκη των Νετς, πάντως, πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι παρατάχθηκαν στη «φούσκα» του Ορλάντο, δίχως οκτώ παίκτες (Καϊρί Ίρβινγκ, Σπένσερ Ντίνγουιντι, Κέβιν Ντουράντ, ΝτιΆντρε Τζόρνταν, Γουίλσον Τσάντλερ, Τζο Χάρις, Κάρις ΛεΒέρτ, Τζάρετ Άλεν), οι οποίοι έμειναν εκτός για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Τιμότ Λουγουαγού-Καμπαρό, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους (5/7 τρίποντα), ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε ο Γκάρετ Τεμπλ με 19, σημειώνοντας και το κομβικό σουτ στα 6.8" πριν από τη λήξη, με το οποίο σφράγισε τη νίκη για τους Νετς. Πλέον οι δύο ομάδες θα έχουν ένα δυνατό crash test στον πρώτο γύρο των πλέι οφ, καθώς δύσκολα οι Μπακς θα χάσουν την πρώτη θέση της Ανατολής στην κανονική περίοδο και το Μπρούκλιν την όγδοη.

Από τα «Ελάφια», εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο (16 πόντοι, 5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), απών από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και ο Κρις Μίντλετον.

Στα αρνητικά... highlighths της βραδιάς η αψιμαχία που είχε ο Giannis με τον Ντόντα Χολ στη δεύτερη περίοδο, όταν σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, ο φόργουορντ των Νετς πέταξε τον αστέρα των Μπακς στο παρκέ, ανεβάζοντας τα αίματα στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως του... Greek Freak.