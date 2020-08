Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: 8 από τα 23 μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχουν νοσήσει!

Απίστευτες διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία του κορονοϊου στη Βραζιλία. Ακόμη 1.154 νεκροί σε ένα 24ωρο.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε 1.154 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 51.603 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η γιγαντιαία χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, έχει καταγράψει επισήμως πάνω από 2,8 εκατομμύρια μολύνσεις, ενώ ο απολογισμός της υγειονομικής κρίσης έχει φθάσει πλέον συνολικά τους 95.819 νεκρούς.

Ακόμη ένα μέλος της κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, το όγδοο κατά σειρά, επιβεβαιώθηκε χθες ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Πρόκειται τον Ζόρζε Ολιβέιρα, τον γενικό γραμματέα της προεδρίας, που εργάζεται πλέον εξ αποστάσεως αφού ενημερώθηκε για τη διάγνωση, σύμφωνα με το γραφείο του. Έγινε το όγδοο από τα 23 μέλη του υπουργικού συμβουλίου που επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκε.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Μπολσονάρου και η σύζυγός του Μισέλ επίσης προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό. Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου, που υποτιμά εξαρχής τη σοβαρότητα της πανδημίας, χαρακτηρίζει την COVID-19 «γριπούλα» και προβάλει σθεναρή αντίσταση στην επιβολή περιορισμών για να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανδημίας ώστε να μην υποστεί πλήγμα η οικονομία, επέστρεψε στα καθήκοντά του και ξανάρχισε τις μετακινήσεις του την 25η Ιουλίου, όταν τεστ στο οποίο υποβλήθηκε επέστρεψε αρνητικό.

Προχθές Δευτέρα, ο Μπολσονάρου διαβεβαίωσε δημοσιογράφους ότι νιώθει καλά, μερικές ημέρες αφού δήλωσε πως έχει «μούχλα» στους πνεύμονες και παίρνει αντιβιοτικά. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την κατάστασή του.