Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες επενδύσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη διαχείριση των 72 δις ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα. Πώς θα διατεθούν. Τι απάντησε σε ερώτηση για τη μείωση φόρων και το σχέδιο Πισσαρίδη.

Την πρώτη του συνέντευξη ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έδωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή Καλοκαίρι Μαζί ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

“Η δουλειά μας είναι εξαιρετικά δύσκολη”, τόνισε ο υπουργός για τη διαχείριση των 72 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής.

“Τα χρήματα που θα απορροφήσουμε θα φέρουν μεγάλες επενδύσεις”, σημείωσε και διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να διανεμηθεί μέσα σε έξι χρόνια. Πρόσθεσε δε ότι η διαφορά στην τσέπη των πολιτών θα υπάρξει μόλις έρθουν τα πρώτα χρήματα.

Για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης είπε: “Το πεδίο είναι ευρύ, το 30% θα πάει για σκοπούς της πράσινης Ευρώπης, που περιλαμβάνουν και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και νερού”.

Για τις εισφορές, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. “Το ποιοι και πόσοι φόροι θα μειωθούν θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά δεδομένα” δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Διευκρίνισε πάντως ότι όσο υπάρχει ο κορονοϊός, είναι πιθανό να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, γι αυτό θα είναι πολύ προσεχτικός στις δεσμεύσεις του και στην εισήγηση για μείωση φόρων. “Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση του κορονοϊού τόσο θα μειώνονται τα ταμειακά διαθέσιμα” εξήγησε. “Κάθε φορά που πάμε να σηκώσουμε κεφάλι, έρχεται κάτι που μας πατάει…” είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Παράλληλα σημείωσε ότι το σχέδιο Πισσαρίδη θα αποτελέσει εργαλείο για την πορεία ανάκαμψης και πρόσθεσε ότι τα 2 δις από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται το φθινόπωρο.