Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: οι προτάσεις της “επιτροπής Πισσαρίδη” δεν αποτελούν μνημόνιο (βίντεο)

Αδυνατώ να κατανοήσω την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Τι είπε για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τα αυθαίρετα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι ήρθε αντιμέτωπη από το ξεκίνημα του βίου της με δυο πολύ σημαντικά προβλήματα, την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την πανδημία του κορονοϊού στη συνέχεια, έχει φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις της και ανέφερε ως παράδειγμα τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, η οποία μάλιστα έγινε νωρίτερα κατά ένα χρόνο από την κυβερνητική δέσμευση.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο με προϋπολογισμό 850 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα όπως αποκάλυψε, στόχος είναι να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα κάθε χρόνο και με αυξημένα κονδύλια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από το 2010 που τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο πρόγραμμα μέχρι και σήμερα, έχουν ωφεληθεί 130.000 νοικοκυριά, με τον στόχο πλέον να είναι στην ωφέλεια 60.000 νοικοκυριών ετησίως.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις της «επιτροπής Πισσαρίδη», ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μνημόνιο όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας πως αδυνατεί να κατανοήσει την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, «πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύγχρονο και ευρωπαϊκό», που περιλαμβάνει αυτονόητες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η πάταξη της γραφειοκρατίας, η μείωση της φορολογία κλπ. Άλλωστε, τόνισε ο Υπουργός περιβάλλοντος και Ενέργειας, «επικεφαλής του προγράμματος είναι ένας καταξιωμένος επιστήμονας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας».

Ο κ. Χατζηδάκης, αποκάλυψε ότι έχουν προγραμματιστεί περίπου 1.000 κατεδαφίσεις αυθαιρέτων μέχρι το τέλος του έτους, ενώ σχεδιάζονται μια σειρά από πολεοδομικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα θα εκπονηθεί νέο πολεοδομικό σχέδιο στο Μάτι, με ευαισθησία για τους κατοίκους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνουν οικήματα πάνω σε ρέματα ή σε σημεία που κλείνουν δρόμους.

Χαρίτσης: Το σχέδιο Πισσαρίδη επαναφέρει παρωχημένες και αποτυχημένες πολιτικές

“Να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να κάνει την αυτοκριτική του” κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή “Newsroom”. Κάνοντας λόγο για “έλλειψη σχεδίου απέναντι στην πανδημία από την κυβέρνηση, που προέβαλλε τις πολιτικές της προτεραιότητες, και όχι τις υγειονομικές”, τόνισε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρως στηλίτευσε την προσπάθειά της κυβέρνησης να καλλιεργήσει μια εικόνα επίπλαστης επιστροφής στην κανονικότητα το προηγούμενο διάστημα”, ενώ “την ίδια στιγμή έστελνε σειρά από αντιφατικά μηνύματα προς την κοινωνία”.

“Δεν μπορεί, λοιπόν, την εθνική επιτυχία στην πρώτη φάση της πανδημίας να την πιστωθεί η κυβέρνηση, και για την έξαρση του κορωνοϊού να λέμε ξαφνικά ότι φταίει η ανεύθυνη κοινωνία”, επισήμανε, υπενθυμίζοντας τί συνέβη με τη λειτουργία των σχολείων, των εκκλησιών, τα μέσα μαζική μεταφοράς και τα πρωτόκολλα στον τουρισμό “που άλλαζαν από την μια ημέρα στην άλλη”. Ταυτόχρονα, ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "δεν έκανε τίποτα για να θωρακίσει το ΕΣΥ, αφού δεν προχώρησε καμία πρόσληψη πέρα από όσες είχε ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ”, κρούοντας τον κώδωνα: “Αν δεν προστατευτεί η δημόσια υγεία, οι επιπτώσεις και στην οικονομία θα είναι πολύ σοβαρές”.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στηλίτευσε, στο μεταξύ, και “τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, που είδαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά στη διανομή της μάσκας στους πολίτες”. “Είδαμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να πηγαίνει περίπατο, και χώρες με έξαρση κρουσμάτων όπως η Ιταλία και η Ισπανία, να περιμένουν βοήθεια από την Κίνα και την Κούβα. Να μην δούμε τον ίδιο ανταγωνισμό, την προσπάθεια ο ένας να κερδίσει έναντι του άλλου, και με το εμβόλιο για τον κορονοϊο”, είπε.

“Έχουμε μπροστά μας τεράστιες προκλήσεις -την υγειονομική, την οικονομική, αλλά και τα ελληνοτουρκικά, που καθόλου δεν έχουν υποχωρήσει”, συνέχισε ο Αλ. Χαρίτσης, για να προσθέσει: “Σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα στην κυβέρνηση, αλλά οι πολιτικές που ακολουθούνται”. Σχολιάζοντας έτσι τον ανασχηματισμό, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Δεν είδαμε ανασχηματισμό. Τρεις φορές τον είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση, και δεν μπόρεσε να τον κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν του το επέτρεψαν οι εσωτερικές ισορροπίες στη ΝΔ και οι πιέσεις από διάφορα κέντρα”.

Τέλος, σχετικά με την έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη που καθυστερημένα και εν μέσω θέρους δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: “Μας επαναφέρει στα παλιά, σε λογικές παρωχημένες και αποτυχημένες. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα μας πάει μπροστά και δεν θα μεταφέρει τα βάρη της κρίσης στην κοινωνία. Αναμένουμε να γίνει η σχετική συζήτηση στη βουλή”.