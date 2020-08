Κόσμος

Megxit: μετανιωμένος για την απόφασή του ο Χάρι;

Δημοσιεύματα τον θέλουν «ανήσυχο» για την απόφασή του να φύγει από την βασιλική οικογένεια...

Ο δούκας του Σάσεξ, πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις στις αρχές του χρόνου, βάζοντας τέλος στη ζωή που γνώριζε έως τότε.

Τώρα όμως εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «ανήσυχος» για την απόφασή του αυτή, που την πήρε για να «προστατεύσει την οικογένειά του» από την υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την βρετανική Daily Express γείτονας του Χάρι στο Μπέβερλι Χιλς είπε ότι «έχω μια αίσθηση ότι Χάρι ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί».

Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται ύστερα από τη δήλωση του αδελφού της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ Τζ., ο οποίος είπε πως πιστεύει ότι ο Χάρι νιώθει νοσταλγία για την παλιά του ζωή.

Αλλά και ο πατέρας της Μέγκαν έχει πει ότι «ανησυχεί» για το μέλλον της κόρης του, καθώς πιστεύει ότι η απόφασή τους να φύγουν από την βασιλική οικογένεια θα φέρει μόνο «θλίψη».

«Ο πατέρας μου είπε ότι η αποχώρηση από τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έκανε η Μέγκαν, είναι πολύ ανήσυχος γι' αυτήν», δήλωσε ο 54χρονος Τόμας Τζ, σύμφωνα με την Daily Express.