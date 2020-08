Κοινωνία

Πέταξαν άνδρα έξω από το τρένο γιατί νόμιζαν ότι είχε κορονοϊό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ελεγκτής ήταν εκείνος που του ζήτησε να καθίσει στο πάτωμα μέχρι να κατέβει στον επόμενο σταθμό, ενώ φέρεται να ενημερώθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκλε το απόγευμα της Τρίτης στο Σταθμό του Λιανοκλαδίου, όταν επιβάτες πέταξαν εκτός τρένου έναν 48χρονο νόμιμο μετανάστη από το Καμερούν γιατί πίστευαν ότι έχει κορονοϊό!

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης όταν ο άτυχος άνδρας πέρασε από έλεγχο του εισιτηρίου του. Δείχνοντας τότε όλα τα χαρτιά του αποκαλύφθηκε ότι έχει χαρτί στο οποίο αναφέρεται ότι έχει μολυνθεί από κορονοϊό.

Ακολούθησε πανικός στο βαγόνι με τους υπόλοιπους επιβάτες να απαιτούν να κατέβει από το τρένο, κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρίας, που φοβήθηκαν ότι θα τον λιντσάρουν!

Μάλιστα όπως ο ίδιος o 48χρονος είπε στο LamiaReport ο ελεγκτής ήταν εκείνος που του ζήτησε να καθίσει στο πάτωμα μέχρι να κατέβει στον επόμενο σταθμό που ήταν το Λιανοκλάδι, ενώ φέρεται να ενημερώθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο Λιανοκλάδι εκτός από την αστυνομία, βρέθηκε και ασθενοφόρο προετοιμασμένο να μεταφέρει ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στο Νοσοκομείο Λαμίας. Το ασθενοφόρο τον οδήγησε τελικά στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου εκεί βέβαια διαπιστώθηκε ότι είναι υγιέστατος και το σημαντικότερο: ότι το περιβόητο χαρτί έλεγε ότι είχε περάσει covid-19 και είχε εξέλθει υγιής από το Πανεπιστημιακό της Λάρισας τον περασμένο Μάιο!

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λαμιέων Παναγιώτης Στασινός, ο οποίος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας προσέγγισαν τον μετανάστη στα Επείγοντα του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 48χρονος μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Καρδίτσα.

Με ενέργειες του Δήμου Λαμιέων και του κ. Στασινού, εξασφαλίσθηκαν στον άνθρωπο τα απαραίτητα εισιτήρια, ενώ ζητήθηκαν εξηγήσεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το πώς ένας επιβάτης της αποβιβάστηκε με το ζόρι, όπως επίσης πως εστάλη με το ζόρι για εξετάσεις.





Πηγή: lamiareport.gr