Πολιτική

Ορκίζονται τα νέα μέλη της Κυβέρνησης

Ποια είναι τα νέα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει σήμερα, στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά τις λειτουργικές βελτιώσεις που αποφάσισε ο πρωθυπουργός και ανακοινώθηκαν χθες, στην κυβέρνηση μπήκαν τρία νέα πρόσωπα, ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ζωή Ράπτη, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, που αναλαμβάνει τη θέση της υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας και ο βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Επίσης, σε αναπληρωτές υπουργοί, από υφυπουργοί που ήταν, αναβαθμίζονται ο Θεόδωρος Σκυλακάκης (αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική) και ο Νίκος Παπαθανάσης, (αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).