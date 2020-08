Κόσμος

Βηρυτός: Έλληνες τραυματίες από τις φονικές εκρήξεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος Τζορτζ Ιντ, δύο Έλληνες έχουν τραυματιστεί. Οδηγίες ΥΠΕΞ προς τους Έλληνες που βρίσκονται στον Λίβανο.

Δύο Έλληνες φαίνεται ότι είναι μεταξύ των χιλιάδων τραυματιών από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι της Βηρυτού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ο δημοσιογράφος Τζορτζ Ιντ, που ζει και εργάζεται στη Βηρυτό, δύο Έλληνες έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ σημείωσε ότι η ελληνική γειτονιά της πόλης βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο, όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

Εξάλλου, οδηγίες για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδος στα τηλέφωνα 00961 78990315 και 00961 81507061, καθώς και με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +30210368 1730 και στο e-mail: kt@mfa.gr.