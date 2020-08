Πολιτισμός

Δεσποτίδης στον ΑΝΤ1: τιμή και χαρά μου που συνάντησα τον Πρωθυπουργό (βίντεο)

Ο 13χρονος Δημοσθένης Δεσποτίδης κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης, «NEVER SUCH INNOCENCE».