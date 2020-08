Πολιτική

Βηρυτός: συνδρομή της Ελλάδας με ομάδα έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ

Στο Λίβανο μεταβαίνει ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ αποτελούμενη από 12 άτομα και διασωστικό σκύλο, δύο οχήματα και ειδικό εξοπλισμό...

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας, σε αίτημα της κυβέρνησης του Λιβάνου μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή βοήθειας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στη Βυρητό.

Ειδικότερα, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε άμεση συνεννόηση με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, θα μεταβεί σήμερα ομάδα έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στο Λίβανο μεταβαίνει ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ (με έδρα την Ελευσίνα) αποτελούμενη από 12 άτομα και διασωστικό σκύλο, δύο οχήματα και ειδικό εξοπλισμό με αεροσκάφος της Πολεμική Αεροπορίας C-130.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος, Στέφανος Κολοκούρης, επισκέφθηκε τα στελέχη της Ειδικής Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, συνομίλησε μαζί τους πριν την αναχώρησή τους για την Βυρητό και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στην αποστολή τους.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις Αρχές του Λιβάνου, όσο και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για παροχή περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης, εφόσον χρειαστεί.