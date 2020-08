Αθλητικά

Ολυμπιακός: “πέταξε” για Αγγλία για να φέρει την πρόκριση

Αύριο το μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς για τους Πειραιώτες. Δείτε την αποστολή των «ερυθρολεύκων».

Αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Αγγλία, όπου αύριο θα διεκδικήσει κόντρα στη Γουλβς την πρόκριση στους «8» του Europa League, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο, φορώντας μάσκες, τηρώντας τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ρούμπεν Σεμέδο, παρότι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Αλέν, Μπα, Μπουχαλάκη, Καφού, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Φορτούνη, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρη, Λοβέρα, Καμαρά, Μαρτίνη, Μασούρα, Παπαδόπουλο, Ραντζέλοβιτς, Σεμέδο, Σουρλή, Τοροσίδη, Τσιμίκα, Τζολάκη, Βαλμπουενά, Ξενιτίδη.