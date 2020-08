Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμα ένας θάνατος στη χώρα μας

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών και στην Ελλάδα. Πόσοι είναι συνολικά.

Ακόμα ένας θανατος από τις επιπλοκές που επιφέρει ο κορονοϊός καταγράφηκε στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τη νόσο Covid-19 στους 210.

Τελευταίο θύμα είναι ένας άνδρας 92 ετών, ο οποίος κατέληξε την Τετάρτη στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός.

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε υποκείμενα νοσήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη άλλα 121 κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 4.855.