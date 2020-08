Κόσμος

Βηρυτός: πληροφορίες για νεκρό στην ελληνική κοινότητα

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δύο ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Δύο Έλληνες φαίνεται ότι είναι μεταξύ των χιλιάδων τραυματιών από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι της Βηρυτού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ο δημοσιογράφος Τζορτζ Ιντ, που ζει και εργάζεται στη Βηρυτό, δύο Έλληνες έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής.

Την ίδια ώρα όμως πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν να υπάρχει και νεκρός από την ελληνική κοινότητα, η οποία μάλιστα βρίσκεται κοντά στο σημείο που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Όπως διευκρινίζουν διπλωματικές πηγές, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δυο ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών. Ωστόσο, με δεδομένη την έκταση της καταστροφής αλλά και τις υπό εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ελληνορθόδοξο νοσοκομείο της Βηρυτού ετέθη εκτός λειτουργίας και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Εξάλλου, οδηγίες για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδος στα τηλέφωνα 00961 78990315 και 00961 81507061, καθώς και με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +30210368 1730 και στο e-mail: kt@mfa.gr.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, στον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου, αλλά και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή, με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Στο Λίβανο ο υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης

Η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στον λιμένα της Βηρυτού σε επικοινωνία με τις αρχές του Λιβάνου, προκειμένου να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή της στη χώρα και την ετοιμότητά της να συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φονικών εκρήξεων που σημειώθηκαν.

Η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο περιλαμβάνει, κατ' αρχήν, την αποστολή κλιμακίου της ΕΜΑΚ για την ενίσχυση του διασωστικού έργου των αρχών του Λιβάνου στον τόπο της τραγωδίας, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για αποστολή περαιτέρω βοήθειας αν κριθεί σκόπιμο, δεδομένης της πρόθεσης της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει τη χώρα με κάθε μέσο που μπορεί να διαθέσει. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το γεγονός ότι τους Έλληνες διασώστες συνοδεύει, κατόπιν πρωτοβουλίας του Νίκου Δένδια, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου, για την παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν τυχόν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού, παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λίβανο.