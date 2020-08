Κόσμος

Βηρυτός: επιστρέφουν οι Κύπριοι του Λιβάνου με ναυλωμένη πτήση του ΥΠΕΞ

Την πληροφορία γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ναυλωμένη πτήση για άμεση επιστροφή Κυπρίων και νόμιμα διαμενόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Λίβανο ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://connect2cy.gov, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19.

«Προγραμματίζουμε ναυλωμένη πτήση για άμεση επιστροφή Κυπρίων & νόμιμα διαμενόντων στην ΚΔ από Λίβανο για αύριο, 6/8/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://connect2cy.gov σήμερα μέχρι 22:00 ή να καλέσουν στο 22801000 (μέχρι 16:00).

Σημειώνεται ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα δεν θα χρειαστεί για τους επιβάτες η εγγραφή τους στο https://cyprusflightpass.gov.cy, ούτε και η εκ των προτέρων προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με την άφιξη τους στην Κύπρο».