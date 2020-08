Πολιτική

Με μάσκες η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης (εικόνες)

Η πρώτη ορκωμοσία που πραγματοποιείται με τη χρήση μάσκας! Οι υπουργοί υπέγραψαν το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, απολυμαίνοντας πρώτα τα χέρια τους!

Ορκίστηκαν, σε μια σύντομη τελετή και φορώντας μάσκες, τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Τον θρησκευτικό όρκο έδωσαν, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και οι νέοι υφυπουργοί Υγείας, Ζωή Ράπτη και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.

Αμέσως μετά ορκίστηκε με πολιτικό όρκο ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετά την ορκωμοσία οι υπουργοί υπέγραψαν το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, απολυμαίνοντας τα χέρια τους, πριν παραλάβουν την πένα για τις υπογραφές.

Το «παρών» στην διαδικασία έδωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να συγχαρεί τον κ. Παπαθανάση, με τον οποίο έχει άριστη συνεργασία στο υπουργείο.