Πολιτική

Σακελλαροπούλου: συγκλονισμένη από τις τραγικές εικόνες στη Βηρυτό

Τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών εκρήξεων στη Βηρυτό, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τα θερμά της συλλυπητήρια στον πρόεδρο του Λιβάνου Μισέλ Αούν και τις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών εκρήξεων στη Βηρυτό, εξέφρασε με ανάρτησή της στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Συγκλονισμένη από τις τραγικές εικόνες καταστροφής στη Βηρυτό. Οι λέξεις δεν αρκούν για να εκφράσουν τη θλίψη και την οδύνη μας» αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμπληρώνει:

«Θερμά συλλυπητήρια στον Πρόεδρο Aoun και τις οικογένειες των θυμάτων. Στις δύσκολες αυτές στιγμές ο ελληνικός λαός στέκεται δίπλα στον λαό του Λιβάνου».