ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ο μετανάστης κατέβηκε από το τρένο γιατί δεν είχε εισιτήριο

Στη διάψευση δημοσιευμάτων που φέρουν επιβάτες και ελεγκτή να κατεβάζουν από το τρένο μετανάστη φοβούμενοι ότι έχει κορονοϊό, προχώρησε η εταιρεία.

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που φέρουν ελεγκτή και επιβάτες να βγάζουν έξω επιβάτη από το Καμερούν, φοβούμενοι ότι έχει κορονοϊό, προχώρησε με ανακοίνωση της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ζητήθηκε από τον επιβάτη να κόψει εισιτήριο για τον τελικό προορισμό του, αλλά εκείνος αρνήθηκε επικαλούμενος οικονομική αδυναμία και για το λόγο αυτό ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

Αναφορικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στην αμαξοστοιχία 54 την Τρίτη 04/08, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι ο επιβάτης είχε στην κατοχή του εισιτήριο για να μεταβεί έως τη Λειβαδιά, ενώ τελικός του προορισμός ήταν η Καρδίτσα.

Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά τη Λειβαδιά, οι ελεγκτές πρότειναν στον επιβάτη να εκδώσει νέο εισιτήριο για τη διαδρομή μέχρι την Καρδίτσα. Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε με την αιτιολογία ότι δεν είχε τη δυνατότητα να το καλύψει οικονομικά.

Ο επιβάτης μετακινήθηκε, υπό την επιτήρηση του Προϊσταμένου της Αμαξοστοιχίας, προκειμένου να αποβιβαστεί στον επόμενο σταθμό, στο Λιανοκλάδι.

Στις περιπτώσεις που επιβάτης αρνείται την έκδοση εισιτηρίου, τότε ζητείται η παρέμβαση της Αστυνομίας, όπερ και εγένετο.