Κοινωνία

Κορονοϊός: εκατοντάδες πρόστιμα για τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας την Τρίτη

Από την αρχή του μήνα έχουν βεβαιωθεί 1.354 παραβάσεις κι έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ.

Ξεπέρασαν τα 1.300 από το περασμένο Σάββατο τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανά τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στη διάρκεια ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Τρίτη, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια 393 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας - μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης κι επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150 ευρώ, ως εξής:

113 στην Αττική

48 στη Θεσσαλονίκη

42 στη Δυτική Ελλάδα

28 στην Ήπειρο

26 στην Κεντρική Μακεδονία

25 στην Κρήτη

24 στη Θεσσαλία

19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

17 στην Πελοπόννησο

17 στο Νότιο Αιγαίο

15 στη Στερεά Ελλάδα

11 στο Βόρειο Αιγαίο και

8 στα Ιόνια Νησιά.

Συνολικά, από την 1η Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί 1.354 παραβάσεις κι έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ.

Επίσης χθες, βεβαιώθηκε μία παράβαση για μη χρήση μάσκας στη Θεσσαλία, για την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πέντε παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.), ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα. Από την 1η Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 35 σχετικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.