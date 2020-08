Πολιτική

Υπουργείο Εργασίας: έπιασε… δουλειά ο Τσακλόγλου

Τι δήλωσε ο νέος υφυπουργός Εργασίας, αλλά και ο Βρούτσης που τον υποδέχθηκε.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υποδέχτηκε στο υπουργείο το νέο υφυπουργό, Πάνο Τσακλόγλου.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι υποδέχεται τον κ. Τσακλόγλου με αισθήματα χαράς στο υπουργείο Εργασίας, και σημείωσε ότι συνδέεται μαζί με του με μία κοινή διαδρομή το διάστημα 2012-2014 κατά το οποίο έδωσαν δύσκολους αγώνες με την τότε κυβέρνηση που είχε στόχο την διατήρηση της χώρας στο ευρώ.

Ο Πάνος Τσακλόγλου, αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά του ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του αναθέτοντάς του το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Ο νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέφερε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο ασφαλιστικό που ήταν επώδυνες αλλά αναγκαίες και προσέθεσε ότι χωρίς να έχει διάθεση να υποτιμήσει το έργο άλλων υπουργών, πολλές από αυτές τις αλλαγές συνδέονται με το όνομα του Γιάννη Βρούτση.

Επισήμανε ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερες αλλαγές αλλά όχι αποκλειστικά στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού και ότι στο επόμενο διάστημα θα αφιερώσει το έργο του σε αυτές τις αλλαγές. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη συνεργασία όλων θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία.